Зокрема, планується підвищення вартості квитків з 1 квітня.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" має намір протягом року кілька разів підвищити тарифи.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:12
"Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" має намір протягом року кілька разів підвищити тарифи.
Додано: Суб 19 січ, 2019 14:23
Вся экономика "развивается" по одному сценарию.Повышение доходов во всех отраслях достигается за счет повышений:тарифов,цен и т.д.Ни один "реформатор не предложил увеличение доходов за счет повышения эффективности,производительности
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