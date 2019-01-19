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"Укрзалізниця" має намір
протягом року кілька разів...

"Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:12

"Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, планується підвищення вартості квитків з 1 квітня.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" має намір протягом року кілька разів підвищити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:12

я так понимаю самолетом скоро будет дешевле ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:23

Вся экономика "развивается" по одному сценарию.Повышение доходов во всех отраслях достигается за счет повышений:тарифов,цен и т.д.Ни один "реформатор не предложил увеличение доходов за счет повышения эффективности,производительности
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:07

  sena_2008atp написав:Ни один "реформатор" не предложил увеличение доходов за счет повышения эффективности,производительности

Или за счёт урезания сумасшедших выплат самим себе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:30

Re: "Укрзалізниця" має намір протягом року кілька разів...

Повысить тарифы и вонь в поездах в несколько раз!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:31

  Igorten написав:я так понимаю самолетом скоро будет дешевле ...

Должно быть дешевле, аэропорты не работают!
shkarapet
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