Про це йдеться у звіті Global Economy Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року.
Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52
Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:09
Когда займем первое место - будет перемога.
А пока только "может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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