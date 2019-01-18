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Україна може посісти перше
місце за кількістю заробітчан

Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52

Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у звіті Global Economy Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року.

Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52

это уже перемога или еще нет?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:09

  RomanTik написав:это уже перемога или еще нет?

Когда займем первое место - будет перемога.
А пока только "может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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