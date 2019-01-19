Про це йдеться у звіті Global Economy Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року.
Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52
Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:09
Когда займем первое место - будет перемога.
А пока только "может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:50
Вкладчик1234
Количество населения меньше чем в Китае, поэтому достичь "первого места" не реально.
Изгонят всех украинцев и землю продадут - все перспективы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:28
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