Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан

Додано: Суб 19 січ, 2019 17:50

Вкладчик1234

Количество населения меньше чем в Китае, поэтому достичь "первого места" не реально.

Изгонят всех украинцев и землю продадут - все перспективы.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.