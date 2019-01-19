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Україна може посісти перше
місце за кількістю заробітчан

Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52

Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у звіті Global Economy Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року.

Дивися повний текст Україна може посісти перше місце за кількістю заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:52

это уже перемога или еще нет?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:09

  RomanTik написав:это уже перемога или еще нет?

Когда займем первое место - будет перемога.
А пока только "может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:50

Вкладчик1234
Количество населения меньше чем в Китае, поэтому достичь "первого места" не реально.
Изгонят всех украинцев и землю продадут - все перспективы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:28

  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
Количество населения меньше чем в Китае, поэтому достичь "первого места" не реально.
Изгонят всех украинцев и землю продадут - все перспективы.


Ну может повторим судьбу евреев, и через лет 300 заживем как люди в небольшой но уютной территории в районе Чернобыля.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:35

  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
Количество населения меньше чем в Китае, поэтому достичь "первого места" не реально.
Изгонят всех украинцев и землю продадут - все перспективы.

при чём здесь общее количество населения, если для расчёта трудовой миграции берётся процент заробитчан от работоспособного населения, а не абсолютное число их количества?
Roman Tik
 
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