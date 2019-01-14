Про це заявив голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до однозначного рівня.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:16
НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до однозначного рівня.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:16
Ну я же говорю, что бизнес-климат, благодаря работе Порошенко улучшается, через лет 5 будем жить не хуже чем в Польше.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:25
это неправда, инфляция точно больше 10%
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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