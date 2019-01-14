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НБУ: вперше за п'ять років
інфляція зменшилася до...

НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:16

НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до однозначного рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:16

Ну я же говорю, что бизнес-климат, благодаря работе Порошенко улучшается, через лет 5 будем жить не хуже чем в Польше.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:25

это неправда, инфляция точно больше 10%
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:40

  AlifeSoft написав:Ну я же говорю, что бизнес-климат, благодаря работе Порошенко улучшается, через лет 5 будем жить не хуже чем в Польше.


Можно было бы оставить ваш очередной перл и без внимания, но так - чисто поржать:

ВВП Польши по ППС:
2015 = 26 680 долларов;
2017 = 29 642 доллара (+11,1% за 2 года, +5,4% в год);
2018 = 29 642 * 1,054 = 31 243 долларов (плюс-минус);
2023 = 31 243 * 1,054^5 = 40 640 долларов (плюс-минус).

ВВП Украины по ППС:
2015 = 8 020 долларов;
2017 = 8 754 доллара (+9,2% за 2 года, +4,5% в год);
2018 = 8 754 * 1,045 = 9 148 долларов (плюс-минус);
2023 = 9 148 * 1,045^5 = 11 400 (плюс-минус).

Мы даже со дна-днищенского (2015-й год) растем медленнее, чем Польша органически! Чтобы через 5 лет уровень жизни в Украине и Польше сравнялся, нужно чтобы Украина росла не на 4,5%, а на 34,7% в год (9148 * 1,347^5 = 40 566)! Вы можете себе представить степень глупостей, которые несете??

Или, может, по принципу "если гора не идет к Магомету" польский уровень жизни обвалится к 2023-му до уровня украинского в 3,56 раза?! :mrgreen:

https://knoema.ru/atlas/%D0%9F%D0%BE%D0 ... 0%B8%D1%8F
https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1 ... 0%B8%D1%8F
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:24

  zРадио написав:нужно чтобы Украина росла не на 4,5%, а на 34,7% в год


Бывают страны с более 100% роста ВВП в год.

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=LR
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:50

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:нужно чтобы Украина росла не на 4,5%, а на 34,7% в год


Бывают страны с более 100% роста ВВП в год.

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=LR


Знали бы вы еще историю, откровением бы не стало, что в 1996-м в Либерии закончилась полномасштабная гражданская война (а точнее один из ее эпизодов), в связи с чем 1997-й и стал годом (единственным!) столь фантастического роста ВВП, которому предшествовало целое десятиление обвала не на "жалкие" 17%, как в Украине в 2014-2015, а в общей сложности на 250%!

А Украине нужно в течение 5 лет беспрерывно расти на 35% каждый год, чтобы догнать Польшу!

Рекордный в истории ДОЛГОСРОЧНЫЙ рост ВВП демонстрировал Китай в 90-е - и это было 9%/год в среднем, но никак не 35%!!!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 19 січ, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:54

  zРадио написав:Знали бы вы еще историю, откровением бы не стало, что в 1996-м в Либерии закончилась полномасштабная гражданская война (а точнее один из ее эпизодов), в связи с чем 1997-й и стал годом (единственным!) столь фантастического роста ВВП, которому предшествовало целое десятиление обвала не на "жалкие" 17%, как в Украине в 2014-2015, а в общей сложности на 250%!

А Украине нужно в течение 5 лет беспрерывно расти на 35% каждый год, чтобы догнать Польшу!


Это как? Она еще начала высасывать деньги из окружающих стран или в антиматерию превратилась? Вроде падение ниже 100% противоречит законам математики, так как масса и энергия могут быть отрицательными только в измышлениях физиков и экономистов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:57

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Знали бы вы еще историю, откровением бы не стало, что в 1996-м в Либерии закончилась полномасштабная гражданская война (а точнее один из ее эпизодов), в связи с чем 1997-й и стал годом (единственным!) столь фантастического роста ВВП, которому предшествовало целое десятиление обвала не на "жалкие" 17%, как в Украине в 2014-2015, а в общей сложности на 250%!

А Украине нужно в течение 5 лет беспрерывно расти на 35% каждый год, чтобы догнать Польшу!


Это как? Она еще начала высасывать деньги из окружающих стран или в антиматерию превратилась? Вроде падение ниже 100% противоречит законам математики, так как масса и энергия могут быть отрицательными только в измышлениях физиков и экономистов.


Я написал вам "в общей сложности", просуммировав проценты падения за предшествующие 10 лет. Для тупых: это значит - ВВП уменьшился в 2.5 раза от начала гражданской войны до ее временного окончания
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:04

Re: НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...

  zРадио написав:Я написал вам "в общей сложности", просуммировав проценты падения за предшествующие 10 лет. Для тупых: это значит - ВВП уменьшился в 2.5 раза от начала гражданской войны до ее временного окончания

Розумні взяли б експоненту, з цієї суми. :)
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