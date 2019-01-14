НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...

Додано: Суб 19 січ, 2019 20:50

AlifeSoft написав: zРадио написав: нужно чтобы Украина росла не на 4,5%, а на 34,7% в год нужно чтобы Украина росла не на 4,5%, а на 34,7% в год



Бывают страны с более 100% роста ВВП в год.



https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=LR Бывают страны с более 100% роста ВВП в год.

на 35% каждый год

Знали бы вы еще историю, откровением бы не стало, что в 1996-м в Либерии закончилась полномасштабная гражданская война (а точнее один из ее эпизодов), в связи с чем 1997-й и стал годом (единственным!) столь фантастического роста ВВП, которому предшествовало целое десятиление обвала не на "жалкие" 17%, как в Украине в 2014-2015, а в общей сложности на 250%!А Украине нужно в течение 5 лет беспрерывно расти, чтобы догнать Польшу!Рекордный в истории ДОЛГОСРОЧНЫЙ рост ВВП демонстрировал Китай в 90-е - и это было 9%/год в среднем, но никак не 35%!!!