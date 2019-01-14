RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ: вперше за п'ять років
інфляція зменшилася до...

НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:59

Это он имел в виду "в месяц"
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7663
З нами з: 30.11.11
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
2
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 15 січ, 2019 21:47
70 3772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 09:16
sal
Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову... 1, 2, 3
R2 » Пон 14 січ, 2019 12:42
28 2353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 19:08
Dear_Sir
День фінансів: скільки років треба збирати на квартиру,...
R2 » Пон 14 січ, 2019 17:54
2 316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 08:26
Aleksandr engineer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11378)
20.01.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.