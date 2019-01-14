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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:20
Re: НБУ: вперше за п'ять років інфляція зменшилася до...
А в это время в Украине ПЭРЭМОГА!
2018 - ЗП растет быстрее чем инфляция!
Правда опять по оф статистике, с учетом ЗП Нафтогаза, ГПУ, Судей, ДЕпутатов и т.д.
Интересно куда делся рефинанс, на каждом углу производство даже в селах?
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