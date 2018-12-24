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ТОП-5 найбільш високооплачуваних
вакансій в січні

ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:24

ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Пропонуємо до обговорення:
Перше місце серед найбільш грошовитих вакансій займає посада в IT-сфері.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:24

Если бы IT-шников в Украине было бы хотя бы 5 млн, то на заработки бы не украинцы в Польшу ехали, а поляки к нам. Так что я за увеличение количества IT-шников вместо шахтеров и металлургов. IT-это крайне высокоэффективная профессия, крайне эффективная по энергоэффективности и наносит почти нулевой экологический вред окружающей природе.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:45

  AlifeSoft написав:Если бы IT-шников в Украине было бы хотя бы 5 млн, то на заработки бы не украинцы в Польшу ехали, а поляки к нам.

У европейцев есть Болгария. Там всё ещё дешевле, чем в Украине. Любой немецкий сантехник почувствует себя богатым шейхом, отправляясь на неделю в алкотур в Болгарию
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:57

  safonovstanislav написав:У европейцев есть Болгария. Там всё ещё дешевле, чем в Украине. Любой немецкий сантехник почувствует себя богатым шейхом, отправляясь на неделю в алкотур в Болгарию


В Болгарии с IT крайне плохо, можно сказать большой 0.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03

  AlifeSoft написав:В Болгарии с IT крайне плохо, можно сказать большой 0.

Там нет интернета? Или просто нет посредников, которые будут срезать с зарплаты пару тысяч долларов себе в карман?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:15

  safonovstanislav написав:
  AlifeSoft написав:В Болгарии с IT крайне плохо, можно сказать большой 0.

Там нет интернета? Или просто нет посредников, которые будут срезать с зарплаты пару тысяч долларов себе в карман?


Там нет 5%.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:16

Что то сеть Щирий Кум в Мариуполе какого-то Рэмбо всего лишь на 50 тысяч грн ищет )))
Как минимум должностные обязанности четырех лиц.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:18

  freeze написав:Что то сеть Щирий Кум в Мариуполе какого-то Рэмбо всего лишь на 50 тысяч грн ищет )))
Как минимум должностные обязанности четырех лиц.


обычные обязанности технолога, а что вас удивило?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:27

  trololo написав:
  freeze написав:Что то сеть Щирий Кум в Мариуполе какого-то Рэмбо всего лишь на 50 тысяч грн ищет )))
Как минимум должностные обязанности четырех лиц.


обычные обязанности технолога, а что вас удивило?


Организация торговых процессов, кроме производственных, обучение персонала, организация работы персонала - мне кажется это совсем другие профессии.
freeze
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