Перше місце серед найбільш грошовитих вакансій займає посада в IT-сфері.
Дивися повний текст ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 18:24
ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні
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Дивися повний текст ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:24
Если бы IT-шников в Украине было бы хотя бы 5 млн, то на заработки бы не украинцы в Польшу ехали, а поляки к нам. Так что я за увеличение количества IT-шников вместо шахтеров и металлургов. IT-это крайне высокоэффективная профессия, крайне эффективная по энергоэффективности и наносит почти нулевой экологический вред окружающей природе.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:45
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:57
В Болгарии с IT крайне плохо, можно сказать большой 0.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:15
Там нет 5%.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:16
Что то сеть Щирий Кум в Мариуполе какого-то Рэмбо всего лишь на 50 тысяч грн ищет )))
Как минимум должностные обязанности четырех лиц.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:18
обычные обязанности технолога, а что вас удивило?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:27
Организация торговых процессов, кроме производственных, обучение персонала, организация работы персонала - мне кажется это совсем другие профессии.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:33
Так и в Украине 5% не все платят. Многие, наоборот, ездят пару раз в год в Европу, налить зарубежные карты mastercard, на которые получают зарплату. А в Украине пособие по безработице и субсидия.
Дошло уже до того, что банки Украины, вроде конкорда, выставляют на главной странице рекламу "обнал ваших зарубежных зарплатных карт всего за 2%". Это типа, не идите в банкомат, идите к нам.
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