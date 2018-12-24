ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

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safonovstanislav написав:Так и в Украине 5% не все платят. Многие, наоборот, ездят пару раз в год в Европу, налить зарубежные карты mastercard, на которые получают зарплату. А в Украине пособие по безработице и субсидия.
Дошло уже до того, что банки Украины, вроде конкорда, выставляют на главной странице рекламу "обнал ваших зарубежных зарплатных карт всего за 2%". Это типа, не идите в банкомат, идите к нам.
Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.
Это понятное дело. Но, кому-то лишние пару сотен долларов в месяц в кармане и всякие плюшки малообеспеченным греют сердце больше, чем возможность получения визы или ипотеки. Это каждый решает сам.
На самом деле, париться приходится как раз тем, кто работает легально. Каждый месяц нужно платить налоги, периодически платить ЕСВ, сдавать налоговые декларации. При том, что законодательство Украины и счета для оплаты меняются ооооочень часто. Я, например, плачу 450 грн в год одному сайту, чтоб получать помощь в налоговых платежах и с налоговыми бумажками. И это очень экономный вариант, т.к. всё равно всё делаешь сам. Если хочешь, чтоб бухгалтерили за тебя, придётся платить намного больше.
Если работать в чёрную. Получаешь по почте раз в 10 лет карту mastercard какого-нибудь офшора, и ходишь по банкоматам её налить. Это сложнее или легче, чем в белую?
safonovstanislav написав:Это понятное дело. Но, кому-то лишние пару сотен долларов в месяц в кармане и всякие плюшки малообеспеченным греют сердце больше, чем возможность получения визы или ипотеки. Это каждый решает сам.
Понимаете, когда ваш доход превышает 50 тыс грн в месяц, то комфорт стоит больше эти пары сотен долларов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.