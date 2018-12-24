ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Додано: Суб 19 січ, 2019 21:19

AlifeSoft написав: Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки. Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.

Это понятное дело. Но, кому-то лишние пару сотен долларов в месяц в кармане и всякие плюшки малообеспеченным греют сердце больше, чем возможность получения визы или ипотеки. Это каждый решает сам.На самом деле, париться приходится как раз тем, кто работает легально. Каждый месяц нужно платить налоги, периодически платить ЕСВ, сдавать налоговые декларации. При том, что законодательство Украины и счета для оплаты меняются ооооочень часто. Я, например, плачу 450 грн в год одному сайту, чтоб получать помощь в налоговых платежах и с налоговыми бумажками. И это очень экономный вариант, т.к. всё равно всё делаешь сам. Если хочешь, чтоб бухгалтерили за тебя, придётся платить намного больше.Если работать в чёрную. Получаешь по почте раз в 10 лет карту mastercard какого-нибудь офшора, и ходишь по банкоматам её налить. Это сложнее или легче, чем в белую?