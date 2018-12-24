ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

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safonovstanislav написав:Так и в Украине 5% не все платят. Многие, наоборот, ездят пару раз в год в Европу, налить зарубежные карты mastercard, на которые получают зарплату. А в Украине пособие по безработице и субсидия.
Дошло уже до того, что банки Украины, вроде конкорда, выставляют на главной странице рекламу "обнал ваших зарубежных зарплатных карт всего за 2%". Это типа, не идите в банкомат, идите к нам.
Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.
Это понятное дело. Но, кому-то лишние пару сотен долларов в месяц в кармане и всякие плюшки малообеспеченным греют сердце больше, чем возможность получения визы или ипотеки. Это каждый решает сам.
На самом деле, париться приходится как раз тем, кто работает легально. Каждый месяц нужно платить налоги, периодически платить ЕСВ, сдавать налоговые декларации. При том, что законодательство Украины и счета для оплаты меняются ооооочень часто. Я, например, плачу 450 грн в год одному сайту, чтоб получать помощь в налоговых платежах и с налоговыми бумажками. И это очень экономный вариант, т.к. всё равно всё делаешь сам. Если хочешь, чтоб бухгалтерили за тебя, придётся платить намного больше.
Если работать в чёрную. Получаешь по почте раз в 10 лет карту mastercard какого-нибудь офшора, и ходишь по банкоматам её налить. Это сложнее или легче, чем в белую?
safonovstanislav написав:Это понятное дело. Но, кому-то лишние пару сотен долларов в месяц в кармане и всякие плюшки малообеспеченным греют сердце больше, чем возможность получения визы или ипотеки. Это каждый решает сам.
Понимаете, когда ваш доход превышает 50 тыс грн в месяц, то комфорт стоит больше эти пары сотен долларов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
safonovstanislav написав:На самом деле, париться приходится как раз тем, кто работает легально. Каждый месяц нужно платить налоги, периодически платить ЕСВ, сдавать налоговые декларации. При том, что законодательство Украины и счета для оплаты меняются ооооочень часто. Я, например, плачу 450 грн в год одному сайту, чтоб получать помощь в налоговых платежах и с налоговыми бумажками. И это очень экономный вариант, т.к. всё равно всё делаешь сам. Если хочешь, чтоб бухгалтерили за тебя, придётся платить намного больше.
Ну я плачу Приват-у 1200 грн в год за поддержу счета и сопровождение. Сами реквизиты счетов для оплаты и состояние оплаты я беру из кабинета налогоплательщика https://cabinet.sfs.gov.ua/ (ключ Приват24). Отчеты через Приват24. Самый большой геморрой у меня - это зарегистрировать в налоговой каждый год новый ключ, так как приходится звонить в налоговую и узнавать имя нового начальника. Хотя в последний раз новый договор не нужно было заключать, достаточно "присоединится" к договору.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Ну я плачу Приват-у 1200 грн в год за поддержу счета и сопровождение. Сами реквизиты счетов для оплаты и состояние оплаты я беру из кабинета налогоплательщика https://cabinet.sfs.gov.ua/ (ключ Приват24). Отчеты через Приват24. Самый большой геморрой у меня - это зарегистрировать в налоговой каждый год новый ключ, так как приходится звонить в налоговую и узнавать имя нового начальника. Хотя в последний раз новый договор не нужно было заключать, достаточно "присоединится" к договору.
Насколько это комфортнее, чем карточка mastercard, выпущенная офшором, с которой можно получить зарплату в любом банкомате мира?
safonovstanislav написав:Насколько это комфортнее, чем карточка mastercard, выпущенная офшором, с которой можно получить зарплату в любом банкомате мира?
На карточку mastercard вы не заключите договор или долгосрочный контракт. Конечно можно пастись на upwork и выполнять кучу разовых заказов, но проще заключить контракт как ЧП с одним юрилицом/компанией и работать над проектом годами. Здесь проблема в том что для того чтобы деньги у западного заказчика пошли в расход нужен контракт и оплата по инвоису. Без этого вам могут кидать разовые заказы без списывания в расходы. Но крупный заказ на несколько десятков/сотен тысяч долларов вы так не получите.
Фрилансеры могут работать и через карточку, работа более нервная, хотя работать можно всего часов 16 в неделю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Вообще, платить налоги нужно, сам это делаю и всем советую. Как минимум, можно спокойно общаться на эту тему с друзьями и знакомыми и не беспокоиться насчёт скрытых недоброжелателей. Но, знаю людей, которые не платят налоги от слова совсем, и никаких санкций. Спокойно себе живут и радуются жизни.
AlifeSoft написав:На карточку mastercard вы не заключите договор или долгосрочный контракт. Конечно можно пастись на upwork и выполнять кучу разовых заказов, но проще заключить контракт как ЧП с одним юрилицом/компанией и работать над проектом годами. Здесь проблема в том что для того чтобы деньги у западного заказчика пошли в расход нужен контракт и оплата по инвоису. Без этого вам могут кидать разовые заказы без списывания в расходы. Но крупный заказ на несколько десятков/сотен тысяч долларов вы так не получите.
Разочарую вас, многие крупные компании тоже заинтересованы провести деньги леваком, просто перебросив деньги со своего офшора в ваш офшор через какого-нибудь посредника. Это вы можете НЕ заплатить налоги со своих 50 000 грн в месяц, а крупные компании НЕ платят налоги со значительно больших сумм.