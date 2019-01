ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Додано: Суб 19 січ, 2019 20:46

safonovstanislav написав: Так и в Украине 5% не все платят. Многие, наоборот, ездят пару раз в год в Европу, налить зарубежные карты mastercard, на которые получают зарплату. А в Украине пособие по безработице и субсидия.



Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки. Парится так смысла нет, за 5%(реально за 6% так как ЕСВ) можно получить полностью белый доход, который иногда нужно показывать для получения визы или ипотеки.

