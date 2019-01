ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Додано: Суб 19 січ, 2019 22:20

safonovstanislav написав: Разочарую вас, многие крупные компании тоже заинтересованы провести деньги леваком, просто перебросив деньги со своего офшора в ваш офшор через какого-нибудь посредника. Это вы можете НЕ заплатить налоги со своих 50 000 грн в месяц, а крупные компании НЕ платят налоги со значительно больших сумм.



Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.



Так что компании либо проводят все сделки вбелую или платят за проект не более 500$, так как эти деньги они могут провести без документов (представительские расходы не более определенной суммы в месяц).

