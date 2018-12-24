ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

Додано: Суб 19 січ, 2019 22:46

AlifeSoft написав: Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая. Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.

Крупные конторы плевать хотели на местные законодательства. Они выбирают одну или несколько стран с хорошими законами и низкими или нулевыми налогами для бизнеса, и крутят свои деньги в этой стране или странах. Все расчёты происходят за пределами страны, в которой находится бизнес.Например, есть такая страна, как Гибралтар, в которую заходят деньги от игроков интернет-казино со всего мира. При том, что офисы самих казино находятся тоже по всему миру. Например, казино с офисом в Европе, расчитанное на игроков из Европы, но все деньги с игроков собираются в банк Гибралтара, и выплачиваются тоже из банка Гибралтара. Каким боком тут налоговые Европы? Все налоги платятся на территории Гибралтара, делая 20% от ВВП этой страны! А налоговая в Европе видит только перечисление денег с Гибралтара в Европу на выплату зарплаты офисным работникам этого казино, с которых уже платятся налоги по полной. В итоге, налоги заплатят с 10 000 евро, а мимо европейской налоговой пройдёт 10 000 000 евро. Это пример.