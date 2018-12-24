ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій в січні

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safonovstanislav написав:Разочарую вас, многие крупные компании тоже заинтересованы провести деньги леваком, просто перебросив деньги со своего офшора в ваш офшор через какого-нибудь посредника. Это вы можете НЕ заплатить налоги со своих 50 000 грн в месяц, а крупные компании НЕ платят налоги со значительно больших сумм.
Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.
Так что компании либо проводят все сделки вбелую или платят за проект не более 500$, так как эти деньги они могут провести без документов (представительские расходы не более определенной суммы в месяц).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Кстати, можно работать через контракты и инвойсы, и даже получать деньги на своё имя, но, не в Украине, а в офшоре, а жить при этом можно вообще где угодно. Причём, открывается банковский счёт бесплатно за пару кликов мышки, например, epayments.com. Можете сами попробовать. И таких всяких офшорных систем не один десяток.
safonovstanislav написав:Кстати, можно работать через контракты и инвойсы, и даже получать деньги на своё имя
Я знаю про эти сервисы и даже пользовался ими. Но нужно понимать, что перечисление денег на счета этих сервисов местная налоговая зарубежной компании просто не даст записать в расход. В результате компания влетает на такой нехилый налог до 30% от оборота.
Это приводит к тому, что картчоку иметь можно, не платить налоги тоже можно, но проекты, которые придется выполнять будут по 100-500$ за проект. Можно конечно брать валом, но это реально сложно параллельно работать одновременно с 5-6 проектами, общаясь с разными заказчиками.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Провести да, но при этом если у них не будет документов о выплате за услугу с этих потраченных денег, то им придется платить налог как за полученную прибыль. Здесь то же самое как в Украине на общей, попробуйте обналичить деньги без документов и "кухни" и посмотрите что вам скажет налоговая.
Крупные конторы плевать хотели на местные законодательства. Они выбирают одну или несколько стран с хорошими законами и низкими или нулевыми налогами для бизнеса, и крутят свои деньги в этой стране или странах. Все расчёты происходят за пределами страны, в которой находится бизнес.
Например, есть такая страна, как Гибралтар, в которую заходят деньги от игроков интернет-казино со всего мира. При том, что офисы самих казино находятся тоже по всему миру. Например, казино с офисом в Европе, расчитанное на игроков из Европы, но все деньги с игроков собираются в банк Гибралтара, и выплачиваются тоже из банка Гибралтара. Каким боком тут налоговые Европы? Все налоги платятся на территории Гибралтара, делая 20% от ВВП этой страны! А налоговая в Европе видит только перечисление денег с Гибралтара в Европу на выплату зарплаты офисным работникам этого казино, с которых уже платятся налоги по полной. В итоге, налоги заплатят с 10 000 евро, а мимо европейской налоговой пройдёт 10 000 000 евро. Это пример.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 19 січ, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Крупные конторы плевать хотели на местные законодательства. Они выбирают одну или несколько стран с хорошими законами и низкими или нулевыми налогами для бизнеса, и крутят свои деньги в этой стране или странах. Все расчёты происходят за пределами страны, в которой находится бизнес.
Ну попробуйте так покрутить деньги, через пару лет у вас конфискуют не только компанию за долги, но и все личные активы, включая недвижимость, еще и дадут 300 лет тюремного заключения. Было множество скандалов, когда конфисковывали активы крупных предпринимателей за "оптимизацию налогов", которая была десять лет назад.
Именно так часто выгладит бизнес-план выходцев из совка, а потом вопли чего у меня дом за долги конфискуют, я по нему только ипотеку выплатил.
Запад не Украина, там от налоговой откупится очень сложно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
safonovstanislav написав:В том то и дело, что в расход будет записывать не налоговая той страны, где фактически находится контора, а налоговая страны, где находится банковский счёт этой конторы, где налог не 30%, а 0%.
Да так тоже можно, но оплачивая большие суммы на счета офшорных стран вы попадает под пристальное внимание местной налоговой (где головной офис компании) и частые проверки. При этом часть выплат налоговая может забраковать и заставить заплатить налог как за прибыль. Здесь уже компания несет риски.
Так что у компании выбор либо за 3000$-5000$ в месяц нанимать программистов из Украины с оформлением и контрактами, либо по 500$ в месяц, там можно и без оформления, риск стоит скидки.
В Киеве есть куча IT-контор которые платит черным налом, вот только работники там обычно получают до 500$.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Ну попробуйте так покрутить деньги, через пару лет у вас конфискуют не только компанию за долги, но и все личные активы, включая недвижимость, еще и дадут 300 лет тюремного заключения. Было множество скандалов, когда конфисковывали активы крупных предпринимателей за "оптимизацию налогов", которая была десять лет назад.
Именно так часто выгладит бизнес-план выходцев из совка, а потом вопли чего у меня дом за долги конфискуют, я по нему только ипотеку выплатил.
Запад не Украина, там от налоговой откупится очень сложно.
Не будьте наивны. Так работает 99% крупных компаний в мире. У многих, банковские счета в нескольких офшорах, для ещё большей оптимизации. В том же Монако, можно вообще договорится с местным правителем о налоговой ставке именно для твоего крупного бизнеса, в зависимости от количества денег, которые будут проходить через местные банки. Да и не далеко на яхте плыть, Европа всё таки. В Америке свои офшоры в местных индейских резервациях. Каждый крупный бизнес крутится по-своему. На западе всё ещё похлеще, чем в Украине. Там конституции стран меняют под местных олигархов. У нас такого беспредела нет, как в Европе.
AlifeSoft написав:Да так тоже можно, но оплачивая большие суммы на счета офшорных стран вы попадает под пристальное внимание местной налоговой (где головной офис компании) и частые проверки
Какое может быть пристальное внимание к работе с Великобританией, Швейцарией, Нидерландами, или с Гонконгом и Сингапуром? Пристальное внимание к совсем наглым офшорам с населением 100 человек на острове метр на метр, и зарегистрированными десятками тысяч компаний, но там, наверное, такие деньги льют, которые ни одна нормальная страна не примет