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Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:26
Пропонуємо до обговорення:
На офіційному сайті Apple з'явилися чохли Smart Battery Case для нового покоління iPhone - моделей XS, XS Max і XR.
Дивися повний текст Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:26
Так с 15 часов до 22 ? Или 15+22?
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yama
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Ірина_
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