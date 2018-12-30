На офіційному сайті Apple з'явилися чохли Smart Battery Case для нового покоління iPhone - моделей XS, XS Max і XR.
Дивися повний текст Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:26
Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone
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Дивися повний текст Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone.
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