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Microsoft відмовляється від
безкоштовної підтримки Windows 7

Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:38

Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft повідомила про те, що припинить безкоштовну підтримку для Windows 7.

Дивися повний текст Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:39

Слава слава Майкрософт, хоть через год у людей перестанет слетать активация если случайно забыл выключить обновления
yama
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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