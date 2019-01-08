Компанія Microsoft повідомила про те, що припинить безкоштовну підтримку для Windows 7.
Дивися повний текст Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 21:38
Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7.
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:39
Слава слава Майкрософт, хоть через год у людей перестанет слетать активация если случайно забыл выключить обновления
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