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Microsoft відмовляється від
безкоштовної підтримки Windows 7

Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:38

Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft повідомила про те, що припинить безкоштовну підтримку для Windows 7.

Дивися повний текст Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:39

Слава слава Майкрософт, хоть через год у людей перестанет слетать активация если случайно забыл выключить обновления
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:53

  yama написав:Слава слава Майкрософт, хоть через год у людей перестанет слетать активация если случайно забыл выключить обновления


Ну у меня на пиратской Win10 EE не слетает. Главное знать как активировать.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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