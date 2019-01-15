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Рева розповів, чого не
вистачає для впровадження...

Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52

Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, без ухвалення цього проекту ВР впровадження накопичувальної системи неможливе.

Дивися повний текст Рева розповів, чого не вистачає для впровадження накопичувальних пенсій.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52

Как вариант, самое простое введение накопительных пенсий - это возможность создания пенсионного плана в драгоценных металлах с процентом 0.5% в год. Выплата в конце срока, по рыночной стоимости металла. На всю сумму вклада распространяются государственные гарантии.

И люди понесут деньги.
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