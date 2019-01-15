За його словами, без ухвалення цього проекту ВР впровадження накопичувальної системи неможливе.
Дивися повний текст Рева розповів, чого не вистачає для впровадження накопичувальних пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52
Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів, чого не вистачає для впровадження накопичувальних пенсій.
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52
Как вариант, самое простое введение накопительных пенсий - это возможность создания пенсионного плана в драгоценных металлах с процентом 0.5% в год. Выплата в конце срока, по рыночной стоимости металла. На всю сумму вклада распространяются государственные гарантии.
И люди понесут деньги.
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:20
))). Кот Базилио закопай золоту монетку і виросте золоте дерево.
Хто вірить українським чинушам.
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:20
И Беню назначить смотрящим.
Только не надо о их происхождении и о золоте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:28
Всем понятно чего не хватает.
Стабильности, одинаковых правил для всех, чиновники должны работать на рабочем месте, а не воровать. И появится система сама.
Сейчас не важно будет она или нет, доверия к системе нет, очень маленький процент, будет пользоваться...
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:08
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:17
IT-шники и в 70 будут в шоколаде.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08
Возрастные сотрудники в ИТ: как строить свою карьеру, чтобы быть на равных
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
|