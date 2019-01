Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...

Додано: Нед 20 січ, 2019 21:17

Qwerty1999 написав: Ratatui написав: Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить. Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить.

Ещё одно поколение Childfree и некому будет содержать миллионы пенсионеров. Ещё одно поколение Childfree и некому будет содержать миллионы пенсионеров.



IT-шники и в 70 будут в шоколаде. IT-шники и в 70 будут в шоколаде.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.