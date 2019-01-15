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Рева розповів, чого не
вистачає для впровадження...

Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52

Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, без ухвалення цього проекту ВР впровадження накопичувальної системи неможливе.

Дивися повний текст Рева розповів, чого не вистачає для впровадження накопичувальних пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:52

Как вариант, самое простое введение накопительных пенсий - это возможность создания пенсионного плана в драгоценных металлах с процентом 0.5% в год. Выплата в конце срока, по рыночной стоимости металла. На всю сумму вклада распространяются государственные гарантии.

И люди понесут деньги.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:20

:-)))). Кот Базилио закопай золоту монетку і виросте золоте дерево.
Хто вірить українським чинушам.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:28

Всем понятно чего не хватает.
Стабильности, одинаковых правил для всех, чиновники должны работать на рабочем месте, а не воровать. И появится система сама.
Сейчас не важно будет она или нет, доверия к системе нет, очень маленький процент, будет пользоваться...
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:43

Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:08

  Ratatui написав:Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить.

Ещё одно поколение Childfree и некому будет содержать миллионы пенсионеров.
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:17

  Qwerty1999 написав:
  Ratatui написав:Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить.

Ещё одно поколение Childfree и некому будет содержать миллионы пенсионеров.


IT-шники и в 70 будут в шоколаде.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:47

AlifeSoft
:-) хіба що залиті в шоколад
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08

  Дикий не Дикий написав:AlifeSoft
:-) хіба що залиті в шоколад


Возрастные сотрудники в ИТ: как строить свою карьеру, чтобы быть на равных
https://dou.ua/lenta/articles/career-for-elder/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:37

AlifeSoft
25********30******40***50*60
Успіхів. Дай бог щоб Україна в Ваші 60 була процвітаюча.
Дикий не Дикий
 
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