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Рева розповів, чого не
вистачає для впровадження...

Рева розповів, чого не вистачає для впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:53

  Ratatui написав:Ещё лет 10 таких правителей и пенсию некому будет платить.

Cмертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза
Демографічна ситуація у січні–квітні 2018 року (Госстат)
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