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За рік борщ подорожчав більш ніж удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:53
Пропонуємо до обговорення:
Борщовий набір за 2018 рік подорожчав майже в два рази, або на 27,7 грн. Вартість овочевого кошика на кінець грудня 2018 склала 56,6 грн, тоді як на кінець минулого року він коштував 28,9 грн.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 22:54
Ну что тут скажешь. Молодцы, стараются как могут.
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p_a_l
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Додано: Суб 19 січ, 2019 22:55
Скоро в борщевую корзину нужно будет включить и цену газа
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p_a_l
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