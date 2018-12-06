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За рік борщ подорожчав більш ніж удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:53
Пропонуємо до обговорення:
Борщовий набір за 2018 рік подорожчав майже в два рази, або на 27,7 грн. Вартість овочевого кошика на кінець грудня 2018 склала 56,6 грн, тоді як на кінець минулого року він коштував 28,9 грн.
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R2
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Додано: Суб 19 січ, 2019 22:54
Ну что тут скажешь. Молодцы, стараются как могут.
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p_a_l
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Додано: Суб 19 січ, 2019 22:55
Скоро в борщевую корзину нужно будет включить и цену газа
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p_a_l
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Додано: Нед 20 січ, 2019 08:40
Їжте цукерки.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:09
В овочевий кошик увійшло по кілограму всіх овочів борщового набору, а саме: буряк, капуста, картопля, морква і цибуля. --- не совсем правильно, еще забыли косточку для навара. А с ней стоимость выростет еще больше... спасибо за это мудрым рехформаторам.
Если эти "отцы народа" остануься еще на 4 года то что получим 2(19 год)+4(20)+8(21)+16(22 год)= в общем если к тому времени после реХформ в слепые трапсты от страны что то останется то борщ стоить будет порядка 30*56= 1680 грн.
Хм как то сакрально вышло) почти нынешняя пенсия за кастрюлю борща в 2022 году..))
Если к тому времени еще останутся пенсы..
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Джон
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