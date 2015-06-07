Британська компанія AFC Energy створила перевізні зарядки CH2ARGE на водні для "заправки" електрокарів.
Дивися повний текст Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09
Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів
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Дивися повний текст Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09
Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность.
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