RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Британці розробили мобільні
водневі зарядки для електрокарів

Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09

Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія AFC Energy створила перевізні зарядки CH2ARGE на водні для "заправки" електрокарів.

Дивися повний текст Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86794
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09

Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность.
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:01

1. Surrey-based переводится как "разработанные в графстве Суррей", а не "перевозные". Два по English.
2. Путаем Вольты( V ) и Ватты ( W ). Два по физике.
Кароче, д*****.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:24

  shkarapet написав:Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность.


никто ничего не тормозит. водород не будет массово использоваться - уж очень непросто его хранить.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Мда і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтавські вчені розробили вітряк, який працює при мінімальн 1, 2, 3
R2 » Нед 07 чер, 2015 14:39
21 5366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 17:34
warlamp
В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти
R2 » Сер 26 гру, 2018 17:42
4 745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 11:12
link654
Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще...
R2 » П'ят 23 лис, 2018 11:57
6 328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 13:09
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.