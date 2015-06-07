Британська компанія AFC Energy створила перевізні зарядки CH2ARGE на водні для "заправки" електрокарів.
Дивися повний текст Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09
Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:09
Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность.
Додано: Нед 20 січ, 2019 13:01
1. Surrey-based переводится как "разработанные в графстве Суррей", а не "перевозные". Два по English.
2. Путаем Вольты( V ) и Ватты ( W ). Два по физике.
Кароче, д*****.
Додано: Нед 20 січ, 2019 13:24
никто ничего не тормозит. водород не будет массово использоваться - уж очень непросто его хранить.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:11
В автомобиле да, а вот мобильные заправки в неэлектрифицированных районах (либо малой мощности), вполне может сработать, так как в водороде можно запасти энергии в 4 раза больше чем в ДТ и 0-вой вред для экологии.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:29
Эммм... А зачем преобразовывать сначала в аккумулятор, а потом от аккумулятора заряжать другой аккумулятор? Конкурс на наименьшую эффективность?
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:41
аккумулятор буферный, там будет думаю не более чем на 10 Квт.ч, аккумулятор нужен для того чтобы сгладить броски между генерацией и потребление и чтобы генератор с водорода вышел на 70-80% КПД.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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