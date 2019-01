Британці розробили мобільні водневі зарядки для електрокарів

Додано: Нед 20 січ, 2019 17:11

trololo написав: shkarapet написав: Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность. Водород это логичная замена обыкновенного топлива. Но кто то тормозит эту возможность.



никто ничего не тормозит. водород не будет массово использоваться - уж очень непросто его хранить. никто ничего не тормозит. водород не будет массово использоваться - уж очень непросто его хранить.



В автомобиле да, а вот мобильные заправки в неэлектрифицированных районах (либо малой мощности), вполне может сработать, так как в водороде можно запасти энергии в 4 раза больше чем в ДТ и 0-вой вред для экологии. В автомобиле да, а вот мобильные заправки в неэлектрифицированных районах (либо малой мощности), вполне может сработать, так как в водороде можно запасти энергии в 4 раза больше чем в ДТ и 0-вой вред для экологии.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.