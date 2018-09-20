Львів очолив рейтинг українських міст за якістю життя.
Дивися повний текст Львів визнали найкомфортнішим українським містом.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25
Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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Дивися повний текст Львів визнали найкомфортнішим українським містом.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25
Про окружающую среду в точку, мне нравится как в Украине обсуждают "СМОГИ" в Китае. А про старые камазы и др хлам в огромном количестве никто и не думает!
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