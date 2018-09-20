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Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Пропонуємо до обговорення:
Львів очолив рейтинг українських міст за якістю життя.

Дивися повний текст Львів визнали найкомфортнішим українським містом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Про окружающую среду в точку, мне нравится как в Украине обсуждают "СМОГИ" в Китае. А про старые камазы и др хлам в огромном количестве никто и не думает!
shkarapet
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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