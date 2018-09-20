RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Пропонуємо до обговорення:
Львів очолив рейтинг українських міст за якістю життя.

Дивися повний текст Львів визнали найкомфортнішим українським містом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86794
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Про окружающую среду в точку, мне нравится как в Украине обсуждают "СМОГИ" в Китае. А про старые камазы и др хлам в огромном количестве никто и не думает!
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:37

Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.

Я зі Львова, якщо що
Taras Rudko
 
Повідомлень: 351
З нами з: 03.10.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:45

  Taras Rudko написав:Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.

Я зі Львова, якщо що
підтримую, теж із Львова. По пунктах дороги розбиті в хлам, підчас дощу зливна каналізація не справляється на багатьох вулицях річки де по щиколотку де по коліно. Громадський транспорт зайнятий пенсіонерами які мають безкоштовний проїзд і пенсінери їздять тільки у час пік. Трнаспортна проблема є. Парковка так само, затори. Велоінфраструктури теж немає щоб там хто б там не писав пару велодоріжок на все місто не рахується. А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю. Тому робити тут бізнес і мати партнерські справи з галичанами тяжко. На все це накладається релігійність аж до фанатичності у галичан в році 364 релігійні свята , сьогодні не працюємо бо василя завтра бо петра потім марії потім .... І так весь час. Релігійна неприязнь теж існує якщо ти агностик чи сповідуєш іншу конфесію ( варіант християнства яких з 10-ок) ти ворог... Тому теми релігії політики краще не обговорювати взагалі отримаєте багато скритих лицемірних підступних прихованих ворогів що вдарять в спину при нагоді. Менталітет місцевих жителів це найгірше що є у Львові і чим далі в карпати тим гірше.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 530
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У столичній міськраді визнали власне безсилля в боротьбі...
R2 » Чет 17 січ, 2019 09:37
3 190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 19:45
p_a_l
У Канаді визнали залежність від іммігрантів
R2 » Пон 14 січ, 2019 21:36
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 21:36
Ratatui
Українським військовим компенсують втрачену нерухомість...
R2 » Чет 20 вер, 2018 21:37
2 214
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 10:43
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.