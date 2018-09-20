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Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Пропонуємо до обговорення:
Львів очолив рейтинг українських міст за якістю життя.

Дивися повний текст Львів визнали найкомфортнішим українським містом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:25

Про окружающую среду в точку, мне нравится как в Украине обсуждают "СМОГИ" в Китае. А про старые камазы и др хлам в огромном количестве никто и не думает!
shkarapet
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Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.

Я зі Львова, якщо що
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:45

  Taras Rudko написав:Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.

Я зі Львова, якщо що
підтримую, теж із Львова. По пунктах дороги розбиті в хлам, підчас дощу зливна каналізація не справляється на багатьох вулицях річки де по щиколотку де по коліно. Громадський транспорт зайнятий пенсіонерами які мають безкоштовний проїзд і пенсінери їздять тільки у час пік. Трнаспортна проблема є. Парковка так само, затори. Велоінфраструктури теж немає щоб там хто б там не писав пару велодоріжок на все місто не рахується. А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю. Тому робити тут бізнес і мати партнерські справи з галичанами тяжко. На все це накладається релігійність аж до фанатичності у галичан в році 364 релігійні свята , сьогодні не працюємо бо василя завтра бо петра потім марії потім .... І так весь час. Релігійна неприязнь теж існує якщо ти агностик чи сповідуєш іншу конфесію ( варіант християнства яких з 10-ок) ти ворог... Тому теми релігії політики краще не обговорювати взагалі отримаєте багато скритих лицемірних підступних прихованих ворогів що вдарять в спину при нагоді. Менталітет місцевих жителів це найгірше що є у Львові і чим далі в карпати тим гірше.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:36

Прожил во Львове 2 года и вернулся. Для обычной жизни - это откровенная провинция с не самыми приятными людьми, отсутствием нормальной медицины, пробками и т.п. Конечно, это касается многих украинских городов, но называть Львов - самым комфортным, даже не знаю
Самая главная проблема, как писали выше, это желание тебя "нагреть" на всём. Несомненно, есть нормальные люди, но их мало. Не буду рассказывать все прелести львовской медицины, но ужас - это подходящее слово. Причем даже за деньги.
С языковой проблемой почти не сталкивался, многие коренные львовяне говорят на русском, но потихоньку втягиваешься и сам начинаешь говорить на украинском. Вообще не было никаких проблем. Правда иногда попадаются индивидуумы...
Плюсов тоже много - прекрасная архитектура, в центре все время что-то делают, ремонтируют, необычные заведения, во многих отличная кухня, очень достойный ТЦ Форум, близость к границе
Вердикт - прекрасный туристический город, если не выходить из центра и посещать интересные места и мероприятия, особенно весной и летом. Жить постоянно - НЕТ!
Killer75
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:45

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  yama написав:А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю.

О как, а я то думал что мне померещилось, что местные хотят тебя на каждом шагу на...ть. От Львова отвернуло после первого пребывания там. А вот люди в Закарпатье понравились и приятно с ними иметь дела.
tigr-uu
 
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Какие-то жесткие отзывы. Похоже популярность Садового падает?
freeze
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