Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Додано: Нед 20 січ, 2019 12:45

Taras Rudko написав: Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.



Я зі Львова, якщо що Якщо Львів найкомфортніше, то мені страшно подумати що в решті міст робиться. Пробки, відсутність місць для паркування, переповнений громадський транспорт і на сьогодні просто катастрофічна ситуація з якістю дорожнього покриття.Я зі Львова, якщо що

підтримую, теж із Львова. По пунктах дороги розбиті в хлам, підчас дощу зливна каналізація не справляється на багатьох вулицях річки де по щиколотку де по коліно. Громадський транспорт зайнятий пенсіонерами які мають безкоштовний проїзд і пенсінери їздять тільки у час пік. Трнаспортна проблема є. Парковка так само, затори. Велоінфраструктури теж немає щоб там хто б там не писав пару велодоріжок на все місто не рахується. А найгірше що є це місцевий особливий менталітет місцевих галичан і галичанок, які роблять підлі речі просто так. Місцеві жителі дуже корисливі лукаві та двуликі, лицемірні ( лицеміри) це я як місцевий житель говорю. Тому робити тут бізнес і мати партнерські справи з галичанами тяжко. На все це накладається релігійність аж до фанатичності у галичан в році 364 релігійні свята , сьогодні не працюємо бо василя завтра бо петра потім марії потім .... І так весь час. Релігійна неприязнь теж існує якщо ти агностик чи сповідуєш іншу конфесію ( варіант християнства яких з 10-ок) ти ворог... Тому теми релігії політики краще не обговорювати взагалі отримаєте багато скритих лицемірних підступних прихованих ворогів що вдарять в спину при нагоді. Менталітет місцевих жителів це найгірше що є у Львові і чим далі в карпати тим гірше.