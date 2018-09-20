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Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:47

  iryna_chumak написав:
  Killer75 написав:Прожил во Львове 2 года и вернулся. Для обычной жизни - это откровенная провинция с не самыми приятными людьми, отсутствием нормальной медицины, пробками и т.п.

Провинция, отсутствие медицины и т.д. по сравнению с чем? С Киевом? Или другими городами-миллионниками?
про медицину согласен на 100% этому есть очень простое объяснение ! не знаю как сейчас но еще 10 лет назад поступить в местный медициский вуз стоило $ 25 000 взяток только для старта
в училище чуть меньше но тоже дорого, вот и получается что вложив в обучение взятки учебники до $30 000 они ожидают вернуть это все :mrgreen: Но проблема усугубляется еще и тем что квалификация низкая именно из за взяток кумовства и сватовста , во Львове учиться в меде это почти как на судью или прокурора , тут не важны твои знания важно сколько и кому и кто у тебя папа\мама\дядя\ и т.д.
Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? ) ну если положили тебя в больницу не платишь каждый раз как видишь врача ну то выпишут тебя на следующий день и во время обхода на тебя не посмотрят ... покажешь денег так обдерут как липу выпишут три тонны биодобавок в лучшем случае , в худшем найдут страшную болезнь и залечат до смерти ... так что во Львове к врачу только за экстренной медициной и то сходу надо сунуть ВСЕМ деньги принцип простой вижу врача суну деньги ! Каждый раз как вижу белый халат сую деньги ! и тогда тебя просто не пошлют ... а квалификация низкая ( ну окромя некоторых) . Из примеров ребенку 3 года НЕ захотели бесплатно снимать швы ! когда начали снимали бесплатно сняли половину швов ... вторую забили ...( то ли умышленно то ли из за низкой квалификации) обнаружили это уже после выписки, дома, через несколько дней, пришлось ехать и упрашивать , совать деньги во второй раз, но уже другим людям, без денег ни выписки из больницы ни вообще внимания никакого ... при том сколько денег давать не ясно 100 грн не берут , 200 тоже как то стесянются\ломаються ... В поликлинику приходишь 200 грн не сунешь порга будет так -
- ... открываю дверь
врачь - че пришел ? видишь я ухожу !
я - но у вас же еще два часа приема !!!
- а у меня вызов на дом , ... ты вообще кто ???
..... " таких историй я как львовянин могу рассказать много красочных всяких разных .... если сравнить с Харьковым то там просто сказка !!!
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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