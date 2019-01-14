Львів визнали найкомфортнішим українським містом

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Killer75 написав:Прожил во Львове 2 года и вернулся. Для обычной жизни - это откровенная провинция с не самыми приятными людьми, отсутствием нормальной медицины, пробками и т.п.
Провинция, отсутствие медицины и т.д. по сравнению с чем? С Киевом? Или другими городами-миллионниками?
про медицину согласен на 100% этому есть очень простое объяснение ! не знаю как сейчас но еще 10 лет назад поступить в местный медициский вуз стоило $ 25 000 взяток только для старта в училище чуть меньше но тоже дорого, вот и получается что вложив в обучение взятки учебники до $30 000 они ожидают вернуть это все Но проблема усугубляется еще и тем что квалификация низкая именно из за взяток кумовства и сватовста , во Львове учиться в меде это почти как на судью или прокурора , тут не важны твои знания важно сколько и кому и кто у тебя папа\мама\дядя\ и т.д. Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? ) ну если положили тебя в больницу не платишь каждый раз как видишь врача ну то выпишут тебя на следующий день и во время обхода на тебя не посмотрят ... покажешь денег так обдерут как липу выпишут три тонны биодобавок в лучшем случае , в худшем найдут страшную болезнь и залечат до смерти ... так что во Львове к врачу только за экстренной медициной и то сходу надо сунуть ВСЕМ деньги принцип простой вижу врача суну деньги ! Каждый раз как вижу белый халат сую деньги ! и тогда тебя просто не пошлют ... а квалификация низкая ( ну окромя некоторых) . Из примеров ребенку 3 года НЕ захотели бесплатно снимать швы ! когда начали снимали бесплатно сняли половину швов ... вторую забили ...( то ли умышленно то ли из за низкой квалификации) обнаружили это уже после выписки, дома, через несколько дней, пришлось ехать и упрашивать , совать деньги во второй раз, но уже другим людям, без денег ни выписки из больницы ни вообще внимания никакого ... при том сколько денег давать не ясно 100 грн не берут , 200 тоже как то стесянются\ломаються ... В поликлинику приходишь 200 грн не сунешь порга будет так - - ... открываю дверь врачь - че пришел ? видишь я ухожу ! я - но у вас же еще два часа приема !!! - а у меня вызов на дом , ... ты вообще кто ??? ..... " таких историй я как львовянин могу рассказать много красочных всяких разных .... если сравнить с Харьковым то там просто сказка !!!
yama Лучше и не напишешь Все так, как вы написали. Нас с маленьким ребенком дважды возили в Львовский охматдет, т.к. мы не были прописаны и это была просто катастрофа. Свою же проблему я решил в Киеве, т.к. во Львове чуть не "залечили до смерти" Тоже самое касается образования. Не знаю, как насчет вузов, но школы откровенно слабы, кроме нескольких лицеев. Резюмируя - вернулся бы я во Львов снова? С удовольствием, но только как турист
yama написав:Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? )
А смысл если у нас в платной клинике в Ирпене (пригород Киева) тебя за 420 грн (стоимость приема) тебя оближут с головы до ног и назначат нормальное лечение (обычно консультация - анализы - консультация). В результате нормальная диагностика и назначение лечения не дороже 3 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
yama написав:Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? )
А смысл если у нас в платной клинике в Ирпене (пригород Киева) тебя за 420 грн (стоимость приема) тебя оближут с головы до ног и назначат нормальное лечение (обычно консультация - анализы - консультация). В результате нормальная диагностика и назначение лечения не дороже 3 тыс грн.
так я ж и говорю что нам до Ирпини как до неба раком ... У нас то что ты платишь не означает что тебя лечат, у нас за деньги тебе делают одолжение и просто не посылают на ... , а че посылать если деньги платишь ? Плати не плати нормальной медицины во Львове НЕТУ ! работает только принцип - любой более менее важный диагноз\ проблему решать у 3-4 х независимых врачей не сообщая им о том что были другие и не показывая им результаты обследований других, это удорожает и затрудняет лечение в три четыре раза .. как по времени так и по деньгах ...иначе никак ... Если этого не делать чревато для здоровья и для кошелька . Так что я завидую любой медицине и в том числе медицине в Ирпене . Просил недавно справку в местной поликлинике для бассейна что здоров , бесплатно с первого раза не получилось, только с третьего, первый врач со скандалом выгнал, второй тихо проигнорировал ... с третьим повезло
yama написав:Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? )
А смысл если у нас в платной клинике в Ирпене (пригород Киева) тебя за 420 грн (стоимость приема) тебя оближут с головы до ног и назначат нормальное лечение (обычно консультация - анализы - консультация). В результате нормальная диагностика и назначение лечения не дороже 3 тыс грн.
так я ж и говорю что нам до Ирпини как до неба раком ... У нас то что ты платишь не означает что тебя лечат, у нас за деньги тебе делают одолжение и просто не посылают на ... , а че посылать если деньги платишь ? Плати не плати нормальной медицины во Львове НЕТУ ! работает только принцип - любой более менее важный диагноз\ проблему решать у 3-4 х независимых врачей не сообщая им о том что были другие и не показывая им результаты обследований других, это удорожает и затрудняет лечение в три четыре раза .. как по времени так и по деньгах ...иначе никак ... Если этого не делать чревато для здоровья и для кошелька . Так что я завидую любой медицине и в том числе медицине в Ирпене . Просил недавно справку в местной поликлинике для бассейна что здоров , бесплатно с первого раза не получилось, только с третьего, первый врач со скандалом выгнал, второй тихо проигнорировал ... с третьим повезло
В Киеве медицина, возможно, и лучше, чем во Львове, но во Львове она точно доступней, потому что он географически ближе к городам, где вам действительно смогут помочь в случае чего - Вена, Мюнхен, на худой конец - Краков Простите мой черный юмор, но это действительно так - качественной медицины в Украине нет нигде
zРадио написав:В Киеве медицина, возможно, и лучше, чем во Львове, но во Львове она точно доступней, потому что он географически ближе к городам, где вам действительно смогут помочь в случае чего - Вена, Мюнхен, на худой конец - Краков Простите мой черный юмор, но это действительно так - качественной медицины в Украине нет нигде
Только о цене умолчали. В Германии работник и работодатель суммарно выделяют около 120 тыс грн в год на медицинскую страховку. У нас же если на пару тысяч гривен накапают по 200 грн, то это страшная коррупция.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Общественный транспорт ужасный. Старые трамваи часто ломаются, дымятся на ходу. Маршрутки переполнены. После 21 часа общественный транспорт практически прекращает работу, доехать куда-то можно только на такси. И это - в городе, который себя позиционирует как туристический (!) Про медицину - всё правда. В поликлиниках огромные очереди. Львовские больницы надо обходить десятой дорогой, жуткий совок, даже с нетяжелыми болезнями - вынесут вперед ногами. И деньги не помогут. Кстати, дорога на городское кладбище 9 месяцев из 12 утопает по колено в грязи. Проехать можно только на внедорожнике, или пройти - в рыбацких сапогах с высоким голенищем. Казалось, что там сделать это кусок дороги, но никто и не шевелится, никому не надо. Про менталитет - тоже всё верно.