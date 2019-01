Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Додано: Нед 20 січ, 2019 19:57

yama написав: Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? ) Так вот что бы врач посмотрел в твою сторону надо сунуть хотя бы 200 грн , это только за здрасьте , и не думай что он тебе за 200 грн что-то обязан ! это за то что ты зашел в кабинет сел и рассказал проблему , если не дашь 200 грн то тебя вежливо пошлют на х...й ( че приперлись ? )



А смысл если у нас в платной клинике в Ирпене (пригород Киева) тебя за 420 грн (стоимость приема) тебя оближут с головы до ног и назначат нормальное лечение (обычно консультация - анализы - консультация). В результате нормальная диагностика и назначение лечения не дороже 3 тыс грн. А смысл если у нас в платной клинике в Ирпене (пригород Киева) тебя за 420 грн (стоимость приема) тебя оближут с головы до ног и назначат нормальное лечение (обычно консультация - анализы - консультация). В результате нормальная диагностика и назначение лечения не дороже 3 тыс грн.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.