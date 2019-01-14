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Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:01

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  Kritik написав:качественная медицина - это не значит, что где-то есть врач самородок, который вылечит любого, а мы тут на форуме говорим, что нет такого.

Качественная медицина - это когда у тебя случилась проблема, ты точно знаешь, что при выполнении тобой определенных условий (надо заплатить деньги, или купить страховой полис, не заниматься самолечением или вовремя обратиться к врачу) тебя гарантированно вылечат или, в случае неизлечимой болезни, максимально продлят жизнь при минимальном падении ее качества.

Я ни о каких "самородках" не писал. А как раз о том, что "при выполнении тобой определенных условий ... тебя вылечат". Гарантированно - не вылечат нигде. Но в 99% случаев у нас можно рассчитывать получить вполне адекватную медуслугу, разве что по особо сложным или редким случаям у нас может не быть ни специалистов ни оборудования.

Ваш пример со спортивной травмой - лишь частный случай, и мог произойти где угодно. Он вовсе не является свидетельством отсутствия у нас медицины.

  Kritik написав:Онкозаболевания - у нас в стране практически смертный приговор, особенно для людей в возрасте.

Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:36

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

О да, это тот город в котором люди ходят пешком даже днем.
Даже по гугл карте - от центра до вокзала пешком - 33 минуты; на транспорте - 28 минут.
И на самом деле транспорт там опаздывает. Местным приходится добираться с 1-2 пересадками.

Удобств для жизни там нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:41

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  Faceless написав:При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.

И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.
valme
 
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