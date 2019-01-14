Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Додано: Пон 21 січ, 2019 12:01

Kritik написав: качественная медицина - это не значит, что где-то есть врач самородок, который вылечит любого, а мы тут на форуме говорим, что нет такого.



Качественная медицина - это когда у тебя случилась проблема, ты точно знаешь, что при выполнении тобой определенных условий (надо заплатить деньги, или купить страховой полис, не заниматься самолечением или вовремя обратиться к врачу) тебя гарантированно вылечат или, в случае неизлечимой болезни, максимально продлят жизнь при минимальном падении ее качества. качественная медицина - это не значит, что где-то есть врач самородок, который вылечит любого, а мы тут на форуме говорим, что нет такого.Качественная медицина - это когда у тебя случилась проблема, ты точно знаешь, что при выполнении тобой определенных условий (надо заплатить деньги, или купить страховой полис, не заниматься самолечением или вовремя обратиться к врачу) тебя гарантированно вылечат или, в случае неизлечимой болезни, максимально продлят жизнь при минимальном падении ее качества.

Kritik написав: Онкозаболевания - у нас в стране практически смертный приговор, особенно для людей в возрасте. Онкозаболевания - у нас в стране практически смертный приговор, особенно для людей в возрасте.

Я ни о каких "самородках" не писал. А как раз о том, что "при выполнении тобой определенных условий ... тебя вылечат". Гарантированно - не вылечат нигде. Но в 99% случаев у нас можно рассчитывать получить вполне адекватную медуслугу, разве что по особо сложным или редким случаям у нас может не быть ни специалистов ни оборудования.Ваш пример со спортивной травмой - лишь частный случай, и мог произойти где угодно. Он вовсе не является свидетельством отсутствия у нас медицины.Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.