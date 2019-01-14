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Львів визнали найкомфортнішим
українським містом

Львів визнали найкомфортнішим українським містом
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:01

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  Kritik написав:качественная медицина - это не значит, что где-то есть врач самородок, который вылечит любого, а мы тут на форуме говорим, что нет такого.

Качественная медицина - это когда у тебя случилась проблема, ты точно знаешь, что при выполнении тобой определенных условий (надо заплатить деньги, или купить страховой полис, не заниматься самолечением или вовремя обратиться к врачу) тебя гарантированно вылечат или, в случае неизлечимой болезни, максимально продлят жизнь при минимальном падении ее качества.

Я ни о каких "самородках" не писал. А как раз о том, что "при выполнении тобой определенных условий ... тебя вылечат". Гарантированно - не вылечат нигде. Но в 99% случаев у нас можно рассчитывать получить вполне адекватную медуслугу, разве что по особо сложным или редким случаям у нас может не быть ни специалистов ни оборудования.

Ваш пример со спортивной травмой - лишь частный случай, и мог произойти где угодно. Он вовсе не является свидетельством отсутствия у нас медицины.

  Kritik написав:Онкозаболевания - у нас в стране практически смертный приговор, особенно для людей в возрасте.

Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:36

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

О да, это тот город в котором люди ходят пешком даже днем.
Даже по гугл карте - от центра до вокзала пешком - 33 минуты; на транспорте - 28 минут.
И на самом деле транспорт там опаздывает. Местным приходится добираться с 1-2 пересадками.

Удобств для жизни там нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:41

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  Faceless написав:При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.

И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:02

  valme написав:И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.


Вполне есть, если вы озаботитесь.

https://uniqa.ua/ua/private/life/zdorove/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:16

  Faceless написав:Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.


Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии!

Просто возьмите онкологические панели крутейших украинских лабораторий - там нет и 15% биомаркеров начальных стадий рака, используемых в США, Европе, Израиле.

У нас нет профиклактических протоколов - например, израильтяне каждые 2 года по обычным страховым программам делают видеокапсульную эндоскопию для снятия паталогий ЖКТ, включая один из самых распространенных в Украине и мире рак толстой кишки.

Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней!

Программ, подобных тем, которые существуют на Западе, нет даже в коммерческих клиниках Киева! А вы будете утверждать, что ВСЯ медицина в Украине высокого качества? Смешно - смотрите на продолжительность жизни. Там вклад медицины самый значительный среди других факторов
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:23

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Шо не говоры,а лучший город Бровары!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

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  Мизантрóп написав:Шо не говоры,а лучший город Бровары!

Горішні Плавні. :)
https://nv.ua/ukr/opinion/horishni-plav ... 68675.html
Вважається, що Горішні Плавні – одне з найкращих місць для життя в Україні, особливо для сімей з дітьми шкільного віку. Тут є дев'ять дитячих садків і шість державних шкіл, де навчаються діти від 6 до 17 років.

Природні ресурси регіону також численні. Під землею настільки багато заліза, що компаси барахлять. За межами міста – величезні території незайманих лісів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:31

  AlifeSoft написав:
  valme написав:И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.


Вполне есть, если вы озаботитесь.

https://uniqa.ua/ua/private/life/zdorove/

Даже не смешно...
Это совсем не та страховая медицина, которая на Западе.
По вашей ссылке самый крутой пакет «Престиж» покрывает аж 175 тыс. грн., плановая стационарная помощь, хирургия – не более 5 000 грн. Т.е. до 200 баксов. Вы это серьезно?
При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет.
Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая.
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:03

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  zРадио написав:Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии!

Клиник такого профиля действительно мало, а государственные онкодиспансеры действительно не имеют ни компетенций, ни оборудования. Но тем не менее даже те, кто может себе позволить обратиться в профильную частную клинику, не относястя к этому достаточно серьезно. Это - факт, который в первую очередь констатируют и сами врачи.
  valme написав:И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.

Страховок, покрывающих случаи с онкологией, действительно очень мало. Но они таки есть. Но речь собственно не о страховках, а о наличии медуслуг такого уровня в Украине - и они есть.
  zРадио написав:Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней!

Разве речь о стандартных медосмотрах в госполиклиниках? В частных - будет вам и УЗИ всего чего можно, и анализы, причем они будут покрываться страховкой.
  valme написав:При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет.

Глупости. Счет вам выставят только потом, если что-либо не покрывается либо покрывается частично, причем что именно и сколько вам будет известно заранее. Возмещение постфактум возможно, если со страховой контактировали уже после обращения к врачу.
  valme написав:Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая.

Эта страховка на 99% случаев, с которыми сталкивается обычный человек и которые как правило "несерьезные". Для "серьезных" идут намного более дорогие пакеты. Это совершенно не означает, что в сраховке нет смысла.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:15

Re: Львів визнали найкомфортнішим українським містом

  Faceless написав:Эта страховка на 99% случаев, с которыми сталкивается обычный человек и которые как правило "несерьезные". Для "серьезных" идут намного более дорогие пакеты. Это совершенно не означает, что в сраховке нет смысла.

В том то и дело, что страховка как раз и нужна для «серьезных» случаев. «Несерьёзные» можно решить и без страховки. Поэтому в страховке, которая покрывает только что-то типа вскрытия нарыва (2000 грн. в Добробуте) нет никакого смысла.
Для «серьезных» случаев в Украине есть только один пакет – «Помоги себе сам»
valme
 
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