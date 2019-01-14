Львів визнали найкомфортнішим українським містом

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Kritik написав:качественная медицина - это не значит, что где-то есть врач самородок, который вылечит любого, а мы тут на форуме говорим, что нет такого.
Качественная медицина - это когда у тебя случилась проблема, ты точно знаешь, что при выполнении тобой определенных условий (надо заплатить деньги, или купить страховой полис, не заниматься самолечением или вовремя обратиться к врачу) тебя гарантированно вылечат или, в случае неизлечимой болезни, максимально продлят жизнь при минимальном падении ее качества.
Я ни о каких "самородках" не писал. А как раз о том, что "при выполнении тобой определенных условий ... тебя вылечат". Гарантированно - не вылечат нигде. Но в 99% случаев у нас можно рассчитывать получить вполне адекватную медуслугу, разве что по особо сложным или редким случаям у нас может не быть ни специалистов ни оборудования.
Ваш пример со спортивной травмой - лишь частный случай, и мог произойти где угодно. Он вовсе не является свидетельством отсутствия у нас медицины.
Kritik написав:Онкозаболевания - у нас в стране практически смертный приговор, особенно для людей в возрасте.
Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.
О да, это тот город в котором люди ходят пешком даже днем. Даже по гугл карте - от центра до вокзала пешком - 33 минуты; на транспорте - 28 минут. И на самом деле транспорт там опаздывает. Местным приходится добираться с 1-2 пересадками.
Faceless написав:Могу уверенно сказать обратное, так вышло, что знаю непосредственные примеры. Хотя для людей в возрасте риски многократно выше, вне зависимости от того, у нас это или нет. Основная проблема касательно онкологии - не отсутствие специалистов, оборудования или современных методик лечения, а в раннем выявлении, что люди сами не обращаются за помощью вовремя, тянут до последнего, всерьез не воспринимают риски. При этом у нас можно получить лечение четко по современным протоколам, современными препаратами и современным оборудованием.
Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии!
Просто возьмите онкологические панели крутейших украинских лабораторий - там нет и 15% биомаркеров начальных стадий рака, используемых в США, Европе, Израиле.
У нас нет профиклактических протоколов - например, израильтяне каждые 2 года по обычным страховым программам делают видеокапсульную эндоскопию для снятия паталогий ЖКТ, включая один из самых распространенных в Украине и мире рак толстой кишки.
Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней!
Программ, подобных тем, которые существуют на Западе, нет даже в коммерческих клиниках Киева! А вы будете утверждать, что ВСЯ медицина в Украине высокого качества? Смешно - смотрите на продолжительность жизни. Там вклад медицины самый значительный среди других факторов
Вважається, що Горішні Плавні – одне з найкращих місць для життя в Україні, особливо для сімей з дітьми шкільного віку. Тут є дев'ять дитячих садків і шість державних шкіл, де навчаються діти від 6 до 17 років.
Природні ресурси регіону також численні. Під землею настільки багато заліза, що компаси барахлять. За межами міста – величезні території незайманих лісів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Даже не смешно... Это совсем не та страховая медицина, которая на Западе. По вашей ссылке самый крутой пакет «Престиж» покрывает аж 175 тыс. грн., плановая стационарная помощь, хирургия – не более 5 000 грн. Т.е. до 200 баксов. Вы это серьезно? При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет. Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая.
zРадио написав:Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии!
Клиник такого профиля действительно мало, а государственные онкодиспансеры действительно не имеют ни компетенций, ни оборудования. Но тем не менее даже те, кто может себе позволить обратиться в профильную частную клинику, не относястя к этому достаточно серьезно. Это - факт, который в первую очередь констатируют и сами врачи.
valme написав:И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.
Страховок, покрывающих случаи с онкологией, действительно очень мало. Но они таки есть. Но речь собственно не о страховках, а о наличии медуслуг такого уровня в Украине - и они есть.
zРадио написав:Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней!
Разве речь о стандартных медосмотрах в госполиклиниках? В частных - будет вам и УЗИ всего чего можно, и анализы, причем они будут покрываться страховкой.
valme написав:При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет.
Глупости. Счет вам выставят только потом, если что-либо не покрывается либо покрывается частично, причем что именно и сколько вам будет известно заранее. Возмещение постфактум возможно, если со страховой контактировали уже после обращения к врачу.
valme написав:Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая.
Эта страховка на 99% случаев, с которыми сталкивается обычный человек и которые как правило "несерьезные". Для "серьезных" идут намного более дорогие пакеты. Это совершенно не означает, что в сраховке нет смысла.
Faceless написав:Эта страховка на 99% случаев, с которыми сталкивается обычный человек и которые как правило "несерьезные". Для "серьезных" идут намного более дорогие пакеты. Это совершенно не означает, что в сраховке нет смысла.
В том то и дело, что страховка как раз и нужна для «серьезных» случаев. «Несерьёзные» можно решить и без страховки. Поэтому в страховке, которая покрывает только что-то типа вскрытия нарыва (2000 грн. в Добробуте) нет никакого смысла. Для «серьезных» случаев в Украине есть только один пакет – «Помоги себе сам»