Львів визнали найкомфортнішим українським містом

Додано: Пон 21 січ, 2019 14:03

zРадио написав: Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии! Вот вы себе здесь и противоречите - не люди не обращаются, а некуда обратиться за помощью с профилактикой, или начальной стадии патологии!

valme написав: И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины. И все это покроет страховка? Хотя стоп... В Украине же нет никакой страховой медицины.

zРадио написав: Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней! Вы посмотрите на законодательные требования наших медосмотров - общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген грудной клетки, ЭКГ и пара специалистов. Что??? Это протокол 70-х годов прошлого века! Где УЗИ органов брюшной полости и щитовидки, простаты у мужчин, молочных желез у женщин, МРТ мозга, анализ нарушений углеводного обмена и холестерин в крови??? Ведь именно эти патологии уносят сегодня бОльшую часть жизней!

valme написав: При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет. При чем сначала вы оплачиваете лечение со своего кармана, а потом страховая будет смотреть возвращать вам деньги или нет.

valme написав: Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая. Эта страховка только для самоуспокоения до первого серьезного случая.

Клиник такого профиля действительно мало, а государственные онкодиспансеры действительно не имеют ни компетенций, ни оборудования. Но тем не менее даже те, кто может себе позволить обратиться в профильную частную клинику, не относястя к этому достаточно серьезно. Это - факт, который в первую очередь констатируют и сами врачи.Страховок, покрывающих случаи с онкологией, действительно очень мало. Но они таки есть. Но речь собственно не о страховках, а о наличии медуслуг такого уровня в Украине - и они есть.Разве речь о стандартных медосмотрах в госполиклиниках? В частных - будет вам и УЗИ всего чего можно, и анализы, причем они будут покрываться страховкой.Глупости. Счет вам выставят только потом, если что-либо не покрывается либо покрывается частично, причем что именно и сколько вам будет известно заранее. Возмещение постфактум возможно, если со страховой контактировали уже после обращения к врачу.Эта страховка на 99% случаев, с которыми сталкивается обычный человек и которые как правило "несерьезные". Для "серьезных" идут намного более дорогие пакеты. Это совершенно не означает, что в сраховке нет смысла.