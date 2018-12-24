Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає – Данилишин.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 10:50
Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає – Данилишин.
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:51
Евро в отличии от доллара это валюта сборной солянки стран.. вот как СССР распался так и с ЕС шансы невелики но есть..а доллар валюта. одной страны.. и распад США на штаты намного менее вероятен чем ЕС на составляющие.
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