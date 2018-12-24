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Охочих вступити в єврозону в
найближчі роки не побільшає...

Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:50

Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає – Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:51

Евро в отличии от доллара это валюта сборной солянки стран.. вот как СССР распался так и с ЕС шансы невелики но есть..а доллар валюта. одной страны.. и распад США на штаты намного менее вероятен чем ЕС на составляющие.
Джон
 
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