Компанія Motorola знову випустить раніше популярну модель телефону Motorola RAZR з корпусом, що складається.
Дивися повний текст Motorola знову випустить раніше популярну модель Motorola RAZR.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:33
Motorola знову випустить раніше популярну модель...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Motorola знову випустить раніше популярну модель Motorola RAZR.
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:27
$ 1500 ? они что головой ударились ? в свое время покупал за $100- 200 отличный телефон был ! и за эти деньги сейчас бы на всю семью купил ... за 1500 это что из чистого золота 999 пробы ?
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:00
Re: Motorola знову випустить раніше популярну модель...
Бренд "Моторола" належить компанії Леново. Леново не може коштувати 1500 дол.
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