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Motorola знову випустить
раніше популярну модель...

Motorola знову випустить раніше популярну модель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:33

Motorola знову випустить раніше популярну модель...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Motorola знову випустить раніше популярну модель телефону Motorola RAZR з корпусом, що складається.

Дивися повний текст Motorola знову випустить раніше популярну модель Motorola RAZR.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:27

$ 1500 ? они что головой ударились ? в свое время покупал за $100- 200 отличный телефон был ! и за эти деньги сейчас бы на всю семью купил ... за 1500 это что из чистого золота 999 пробы ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:00

Re: Motorola знову випустить раніше популярну модель...

Бренд "Моторола" належить компанії Леново. Леново не може коштувати 1500 дол.
nyky
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 07:10

$1500 ? Автор, у тебя с цифрами порядок?
petroff0002
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