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Львів взяв кредит 17 млн
євро у ЄБРР на тролейбуси

Львів взяв кредит 17 млн євро у ЄБРР на тролейбуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:29

Львів взяв кредит 17 млн євро у ЄБРР на тролейбуси

Пропонуємо до обговорення:
Підприємство Львівелектротранс підписало з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитний договір на купівлю 50 нових тролейбусів, реконструкцію контактної мережі і двох тролейбусних депо.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:30

конечно на выборах скажут что это заслуга Садового ! а то что наши дети будут расплачиваться и еще наверное не расплатились за кредит ЕБРР на улучшение водоснабжения .... раньше в 2009 + - на таких подобных проектах разворовывалось до 60% . О том что некоторое тролейбусные маршруты были закрыты и даже контактные линии демонтированы будут молчать например тролейбусный рейс № 1 от электростанции в центр.
yama
 
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