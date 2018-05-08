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Безготівкові платежі складуть п'яту частину всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:25
Пропонуємо до обговорення:
Частка безготівкових розрахунків в 2019 році складе 17-20% в загальному обсязі розрахунків.
Дивися повний текст Безготівкові платежі складуть п'яту частину всіх розрахунків у 2019 році - ЄБА
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