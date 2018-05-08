RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Безготівкові платежі складуть
п'яту частину всіх...

Безготівкові платежі складуть п'яту частину всіх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:25

Безготівкові платежі складуть п'яту частину всіх...

Пропонуємо до обговорення:
Частка безготівкових розрахунків в 2019 році складе 17-20% в загальному обсязі розрахунків.

Дивися повний текст Безготівкові платежі складуть п'яту частину всіх розрахунків у 2019 році - ЄБА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86797
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банкіри-роботи та голосові платежі: скоро на ринку...
R2 » Пон 14 січ, 2019 17:23
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 17:26
Faceless
'' Київстар '' скасовує частину тарифів 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 29 гру, 2018 19:19
41 3407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 02:57
Джон
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
66 13274
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 22:48
kalinavalera1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14334)
20.01.2019 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.