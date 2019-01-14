|
|
Американські виші розробляють нову криптовалюту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з семи американських вишів, включаючи Массачусетський технологічний інститут (MIT), Стенфордський університет і Каліфорнійський університет в Берклі, об'єдналися для створення нової криптовалюти.
Дивися повний текст Американські виші розробляють нову криптовалюту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86798
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:56
Они уже политкорректность разработали. Так что лучше не надо.
-
Skypups
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 05.09.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|179
|
|
|28
|2410
|
|
|2
|342
|